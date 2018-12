© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Kasimpasa ha individuato in Bartlomiej Dragowski il rinforzo ideale per la porta. Il portiere della Fiorentina è un’idea concreta, c’è l’offerta per il prestito secco. Distanza minima tra le parti, ora la Fiorentina dovrà decidere se accettare la proposta dei turchi oppure no. Serpeggia comunque fiducia perché ballano poche migliaia di euro. Il Kasimpasa resta in pressing, obiettivo Dragowski...