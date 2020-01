TMW - Fiorentina, Dragowski: "La partita migliore deve ancora venire"

Fonte: Luciana Magistrato

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha commentato in zona mista il match pareggiato oggi contro il Genoa: “Il prato? Lasciamo stare perché non è il nostro lavoro. Noi pensiamo solo a giocare al meglio possibile. Oggi era una partita dura, sapevamo che il Genoa era una squadra forte perché dovevano fare punti come noi. Per fortuna non abbiamo preso gol e questo mi fa piacere”.

La parata più difficile? “Difficile dirlo, queste parate arrivano da sole. Non si pensa, si vola e si para”.

È stata la tua miglior partita in viola? “Spero che la migliore debba ancora venire. Io non penso a queste cose. Dobbiamo pensare già alla prossima partita, avremo l’Inter e dobbiamo pensare solo a questo”.

Sapevi che Criscito non aveva mai sbagliato un rigore? “No, non lo sapevo. Avevo studiato tutti i giocatori che potevano calciare il rigore, per fortuna è andata bene. Ho lasciato il piede in mezzo e sono riuscito a pararlo”.

Come va la crescita di questa squadra? “Non siamo contenti dopo un pareggio, ma possiamo dire che la strada è quella giusta. Quest’anno non abbiamo mai perso. In difesa possiamo fare meglio, ma è la terza gara di fila che non prendiamo gol e speriamo di continuare così”.

Cos’ha portato Iachini? “Penso che si veda anche da fuori che il suo atteggiamento è diverso rispetto ad altri allenatori, quando lo si vede arrabbiato è meglio non andargli vicino. È sempre pronto per tutto quello che può succedere”.