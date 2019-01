© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha due offerte sul tavolo per Bartlomiej Dragowski. Dopo le proposte del Kasimpasa - rifiutate dai viola, i turchi si sono consolati con Scuffet - ora ci sono Vejle e Livorno sul calciatore.

PROBLEMA INGAGGIO - La Fiorentina vorrebbe trovare una soluzione per non contribuire allo stipendio in caso di addio, seppur in prestito secco. Dall'altra parte c'è la volontà del portiere di giocare per sei mesi e dimostrare di essere all'altezza del ruolo, anche per non perdere l'Europeo Under21 in programma in Italia.

QUESTIONE DI PREFERENZE - Dragowski preferirebbe non muoversi dal nostro campionato, con l'opzione Livorno che sarebbe percorribile soprattutto per la distanza da Firenze, senza la necessità di trasferirsi. Il problema è che i labronici dovrebbero pensare all'uscita di Mazzoni, oltre a dover rimodulare il salary cap. I contatti sono fitti e nei prossimi giorni ci può essere la soluzione.