Fonte: Pietro Lazzerini e Giulio Falciai

Kevin Agudelo sta per firmare con la Fiorentina: dopo essere stato vicinissimo al Parma nel pomeriggio, il colombiano ha deciso di vestire la maglia viola e in questo momento è arrivato in uno degli hotel milanesi che ospitano il calciomercato per siglare il contratto con la formazione toscana.