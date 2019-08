TMW - Fiorentina e non solo: anche lo United su Pedro Arthur del Flamengo

Fonte: Marco Conterio

Colpi per il presente, ma non solo. A suscitare gli interessi di numerose squadre in giro per l'Europa c'è anche Pedro Arthur, giovanissimo attaccante del Flamengo, esploso come capocannoniere nell'ultimo torneo U18 a Manchester. Esterno offensivo (può giocare sia a destra che a sinistra), il classe 2002 infatti non piace solo in Italia - la Fiorentina ha già avviato i contatti negli ultimi giorni - ma anche in Inghilterra (si sta muovendo il Manchester United). Il tutto, con lo stesso Flamengo che proverà a blindarlo in vista dei più che probabili affondi delle squadre europee.