TMW - PSV, ecco i soldi per Rodriguez: Zoet all’Utrecht e Pereiro in MLS

Due cessioni per il PSV, per un totale di circa dieci milioni di euro. Il club olandese fa cassa con gli addii di Zoet all’Utrecht (prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) e Pereiro in MLS, all’FC Cincinnati per circa 6 milioni più bonus. Soldi che verranno reinvestiti...