tmw Fiorentina forte su Carrascal. Il River però vuole la clausola rescissoria

La Fiorentina lavora per il prossimo futuro e il nome di Jorge Carrascal è uno dei più caldi in questo senso. Fonti vicine raccolgono l'intenzione del giocatore di tornare in Europa, dopo i due anni al Karpaty, con i viola che hanno già avuto un contatto importante per avviare la trattativa. Il River Plate però non fa valutazioni se non quella della clausola rescissoria: 20 milioni di euro, cifra che è già stata presentata dagli intermediari italiani per sbloccare la trattativa. Il Coronavirus difficilmente farà muovere gli ingranaggi con velocità, ma gli endorsement delle scorse ore - compreso quello di Cassano - pesano anche sull'intenzione delle italiane di puntare su di lui. Non sarà però una trattativa semplice, sul giocatore c'è anche la Juventus.