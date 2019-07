Fonte: di Raimondo De Magistris e Pietro Lazzerini

Novità sul futuro di Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, portiere polacco rientrato dal prestito all'Empoli. Il giocatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo a circa 600mila euro a stagione fatta dal club viola. La richiesta è di 1 milione, al momento la fase è di stallo: la Fiorentina potrebbe anche cederlo ma non per meno di 15 milioni di euro. C'è il Bournemouth sul giocatore ma non ci sono ancora offerte concrete. La società britannica può arrivare a offrire un contratto di oltre 1 milione e i prossimi giorni saranno decisivi.