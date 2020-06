tmw Fiorentina gioca d'anticipo: chiudono la stagione in viola Dalbert, Ghezzal, Badelj e Caceres

vedi letture

La Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha già risolto tutte le questioni relative ai prestiti in scadenza e alle scadenze di contratto. La società viola ha già trovato l'intesa totale con il Leicester City per Rachid Ghezzal, con la Lazio per Milan Badelj e con l'Inter per Dalbert. Concluderanno tutti la stagione a Firenze e lo stesso vale anche per Martin Caceres al quale per il momento è stato prolungato il contratto di altri due mesi.