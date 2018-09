TMW - Fiorentina, giorni caldi per il rinnovo di Simeone: insieme fino al 2023

© foto di Federico De Luca

Giovanni Simeone e la Fiorentina, avanti insieme. C’è già stato un incontro nei giorni scorsi per gettare le basi per il prolungamento del contratto. Il summit tra le parti è stato positivo. E c’è la volontà di proseguire il rapporto. Simeone entro qualche giorno si prolungherà il suo matrimonio con i viola fino al 2023. La Fiorentina nelle prossime settimane blinderà anche Cristiano Biraghi riconoscendogli un adeguamento dell’ingaggio. E poi sarà tempo di rinnovo anche per Federico Chiesa. Viola a lavoro. Simeone-Fiorentina, insieme fino al 2023...