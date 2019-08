TMW - Fiorentina, gli agenti di Hancko in sede: colloquio con Pradè

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Nuovi arrivi all'interno del centro sportivo della Fiorentina, dove da questa mattina è presente Daniele Pradè. In questi minuti sono infatti arrivati a fare visita al direttore sportivo viola gli agenti di David Hancko, a partire da Branislav Jasurek, procuratore che cura gli interessi del terzino gigliato, Pawel Zimonczyk e Sasha Huet Baranov. Si decide il futuro dello slovacco che non è stato convocato per il ritiro di Montecatini.