TMW - Fiorentina, Gori via in prestito: duello Entella-Spezia per la punta

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Gabriele Gori, attaccante classe '99 di proprietà della Fiorentina, potrebbe essere ancora in serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, Entella e Spezia sono pronte a darsi battaglia per la giovane punta. La Fiorentina cede il giocatore solo in prestito.