TMW - Fiorentina, Hancko in partenza: è in attesa al centro sportivo

Fonte: Lorenzo Marucci

David Hancko è pronto a lasciare la Fiorentina. Il terzino sinistro classe 1997 non è stato convocato per il ritiro dei Montecatini e in questi minuti, come si può notare dalla foto di TuttoMercatoWeb.com è all'interno del centro sportivo Davide Astori in attesa di novità relative al suo futuro.