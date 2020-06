tmw Fiorentina, Hancko seguito da AEK e Vitoria. I viola vogliono la cessione definitiva

vedi letture

David Hancko, terzino sotto contratto fino al 2023 con la Fiorentina, valuta un futuro ancora lontano dal capoluogo toscano. Attualmente è in prestito allo Sparta Praga, ma la società ceca non sembrerebbe intenzionata ad esercitare il riscatto a proprio favore, e per il laterale classe '97 mancino si aprirebbero così nuovi scenari tra Grecia, dove l'AEK di Carrera lo segue con attenzione, e Portogallo, con il Vitoria che lo prenderebbe volentieri. Manca però ancora un accordo sulla formula: i viola vorrebbero riuscire a cederlo a titolo definitivo, incassando una somma di almeno 3 milioni, ma fino a qui le discussioni sembrano incentrate solamente su trasferimenti a titolo temporaneo, nuovamente in prestito.