tmw Fiorentina, Iachini incassa la fiducia a tempo: Parma decisiva per la conferma

La Fiorentina ha deciso di proseguire con Beppe Iachini almeno fino alla sfida di Parma. Il presidente Commisso ha voluto proseguire con l'attuale tecnico almeno fino alla partita contro i Ducali al Tardini che però sarà decisiva per la conferma dell'allenatore vista anche l'imminente sosta per le Nazionali. Non una posizione salda, ma comunque un'altra fiducia incassata dall'allenatore che non raccoglie più il sostegno della piazza ma che ha nel presidente viola, un alleato importante per provare a rimettere in piedi una stagione che sembra già essersi complicata più del previsto.