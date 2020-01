TMW - Fiorentina, idea Pisacane se in difesa parte Ceccherini

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Idea Fabio Pisacane per la Fiorentina, in caso di partenza di Federico Ceccherini. Secondo quanto raccolto da TMW, il club gigliato avrebbe infatti avuto un contatto in serata per sondare la disponibilità del centrale classe '86 di proprietà del Cagliari.