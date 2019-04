© foto di Giacomo Morini

Un’idea turca. Come in passato, quando Firenze abbraccio l’Imperatore, Fatih Terim. Un’idea chiamata Erol Bulut, manager dello Yeni Malatyaspor e col quale la Fiorentina avrebbe preso i primi contatti in vista dell’estate. Un’idea nuova, diversa, quella del tecnico che è in prima dal 2017 e che con una squadra che non è una corazzata, sta raggiungendo risultati importanti: attualmente è in semifinale di Coppa, dopo lo 0-0 dell’andata, e quinto in Super Lig. In terra turca è considerato il miglior allenatore della nuova generazione e che la Fiorentina ora studia per il dopo Stefano Pioli.