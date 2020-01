Fonte: Giulio Falciai

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Igor è ormai virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore in arrivo dalla SPAL, a Milano per visite e firma coi viola, si è fermato alle telecamere di TMW per un breve saluto ai suoi nuovi tifosi. Ecco il video del nostro inviato: