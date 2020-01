Fonte: Pietro Lazzerini e Giulio Falciai

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Fiorentina al traguardo per Igor, difensore brasiliano che diventerà a breve il primo rinforzo invernale viola per quanto riguarda la difesa. Accordo totale tra le due società, è iniziato il summit con l'agente del giocatore, che ha varcato pochi minuti le porte del quartier generale viola a Milano, per ultimare i dettagli sull'ingaggio del brasiliano, che lascia la SPAL dopo sei mesi. Poco dopo, ecco Barone e Pradè, arrivati (in calce il video, ndr) a seguito dell'ennesimo confronto con Carnevali del Sassuolo, con cui si sta trattando il passaggio di Duncan.