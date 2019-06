TMW - Fiorentina, il Pescara prova a tenere Sottil. E punta Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Pescara giovane, che guarda in casa della Fiorentina. In attesa di conoscere chi sarà a condurre il mercato dei nuovi viola di Commisso, il club abruzzese è pronto a bussare alla porta dei toscani: tra le priorità, quella di provare a rinnovare il prestito Di Riccardo Sottil, già protagonista con la maglia del Delfino nella seconda parte di stagione. Inoltre, gli abruzzesi hanno puntato Luca Ranieri, altro prodotto del vivaio gigliato, terzino sinistro nell’ultima stagione in prestito al Foggia, che in Serie B ha tante richieste.