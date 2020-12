tmw Fiorentina, il ritiro continua ma Ribery torna a casa con l'ok di mister e compagni

La Fiorentina prosegue il ritiro almeno fino alla giornata di oggi in attesa della decisione di club e giocatori in vista della preparazione della sfida contro il Verona ma Frank Ribery, dopo l'ottima partita disputata contro il Sassuolo non ha fatto ritorno in albergo con i compagni. Il francese ha chiesto a mister Prandelli e al resto della squadra di poter far rientro nella propria abitazione, ottenendo il via libera da parte di tutti. Come riportato anche da Firenzeviola.it, oggi riprenderanno subito i lavori sul campo per il match contro i gialloblu con l'ex Bayern ovviamente protagonista con il resto della squadra.