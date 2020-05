tmw Fiorentina, in attesa del sì dal Governo avanti con allenamenti solo individuali

La strada verso la normalità sembra essere stata intrapresa, e passa dall'inizio delle sessioni di allenamento collettive iniziate già da oggi per molte società di Serie A, anche se in casa Fiorentina ancora si procede con i piedi con i piombo. I viola d'altro canto sono stati, almeno ufficialmente, tra le società più colpite dell'intera Serie A, e non hanno intenzione di mettere a segno passi falsi nel percorso di riavvicinamento ad una condizione di serena ripresa. In questo senso, ecco che allora ancora oggi la squadra viola prosegue nel suo programma di allenamenti individuali, con gli atleti suddivisi in micro-gruppi di lavoro, e così procederà fino a che non arriverà l'approvazione ufficiale del Governo in merito al protocollo sanitario che servirà a far ripartire l'intero carrozzone. Nel fine settimana, inoltre, Iachini potrà anche salutare in via definitiva il ritorno di Ribery: nonostante abbia atteso per giorni una deroga dell'Ufficio Igiene mai arrivata, tra venerdì e sabato scadrà il periodo di quarantena del francese, che tornerà dunque a disposizione. Se per allenamenti ancora singoli o di gruppo, sarà il Governo a stabilirlo. La Fiorentina non farà altro che adattarsi alle direttive.