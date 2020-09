tmw Fiorentina, in settimana l'intesa per il rinnovo di Biraghi: l'annuncio dopo il mercato

vedi letture

Nei prossimi giorni Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Cristiano Biraghi, chiuderà con la Fiorentina l'accordo per il rinnovo fino al giugno del 2024. La firma ufficiale e l'annuncio però, dovrebbe essere rinviati a fine mercato visto che adesso il club viola è comunque concentrato sulle ultime trattative per completare la rosa sia in uscita che in entrata.