Fonte: dall'inviato al Franchi, Tommaso Bonan

Una salvezza da conquistare sul campo contro il Genoa, poi per la Fiorentina ci sarà tempo anche per pensare alla cessione societaria. Ed in tal senso non è certamente passata inosservata la presenza, in tribuna autorità, di Joe Barone, braccio destro e uomo di fiducia di Rocco Commisso, nonché manager dei New York Cosmos. L'imprenditore italo-americano già nelle prossime ore potrebbe finalizzare l'acquisto della società viola dalla famiglia Della Valle.