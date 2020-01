Fonte: Dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

11.54 - Entra nel vivo la trattativa per portare Sofyan Amrabat - centrocampista dell'Hellas Verona - alla Fiorentina. Gli intermediari sono arrivati all'Hotel Melia di Milano per parlare con la dirigenza viola. C'è ancora qualche dettaglio da limare e il Napoli anche ieri ha confermato l'interesse, ma c'è ottimismo per chiudere l'affare in vista di giugno già nella giornata di oggi.

12.15 - Al Melia è arrivato anche Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona. Incontro a breve e possibilità di limare la distanza che esiste ancora fra le parti.