Fonte: dal nostro inviato, Giulio Falciai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro in corso tra la Fiorentina e il Sassuolo per cercare di sbloccare la trattativa per il passaggio in viola di Alfred Duncan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, è infatti arrivato poco fa nell'albergo che sta ospitando la Fiorentina e sta discutendo con i dirigenti gigliati per trovare la soluzione.