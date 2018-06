TMW - Fiorentina, incontro in corso con l'entourage di Soucek

Fonte: Dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Federico De Luca

Tomas Soucek di nuovo nel mirino della Fiorentina. La trattativa, già avviata a gennaio e poi bloccata, è ripresa con buone opportunità di portare il centrocampista ceco classe 1995 in Italia. E' in corso un summit tra il club viola e l'entourage del ragazzo. Ora sembra esserci stata un'apertura dello Slavia Praga: il summit sarà importante per capire se la Società gigliata riuscirà a portare Soucek in viola.