Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Fiorentina sulle tracce di Kevin Bonifazi. In questi minuti, incontro in sede tra la dirigenza gigliata e Michelangelo Minieri (nella foto), procuratore del centrocampista viola Gaetano Castrovilli ma anche del difensore classe '96 in uscita dal Torino.

Già in estate Bonfazi fu obiettivo della società gigliata, che ora è tornata alla carica per puntellare il suo reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione.