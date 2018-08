TMW - Fiorentina, iniziate le visite mediche di rito per Pjaca

Fonte: Dall'inviato Niccolò Santi

Marko Pjaca è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il croato, arrivato questa mattina con un volo privato all'aeroporto di Peretola, ha iniziato poco fa le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai viola per la prossima stagione in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ecco la foto del nuovo acquisto per la rosa di Pioli: