TMW - Fiorentina, iniziati gli incontri con gli agenti di Terzic e Castrovilli

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta andando in scena il doppio incontro tra gli agenti di Aleksa Terzic, Gaetano Castrovilli e la Fiorentina al "Centro Sportivo Davide Astori": come anticipato, all'ordine del giorno c'è il rinnovo contrattuale del centrocampista ex Cremonese, che dovrebbe firmare fino al 2024. Michelangelo Minieri ha l'accordo per un forte aumento dell'ingaggio per il proprio assistito. È invece possibile che con Jovan Brstina, procuratore del serbo, si parli del futuro del terzino, fin qui poco utilizzato da Montella.