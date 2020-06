tmw Fiorentina, Kouamé: "Il debutto sarà emozionante. La squadra ha basi importanti"

vedi letture

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina in prestito dal Genoa, ha rilasciato oggi una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. È stata l’occasione per fare il punto su diversi temi caldi del momento, a cominciare dall’ormai prossima ripartenza della Serie A: “La squadra sta lavorando sempre di più per essere pronta al ritorno in campo - ha esordito -. Per me probabilmente servirà ancora un po' più di tempo. Sicuramente ho veramente tantissima voglia di tornare a giocare, ma tutto deve essere fatto senza fretta. Sono seguito costantemente da staff medico e tecnico e solo quando sarà tutto a posto e il dottore darà il suo ok allora tornerò a pieno regime col gruppo, con il quale comunque sto già facendo già varie parti dell’allenamento e della preparazione”.

Sull’esordio in viola: “Sono sicuro che sarà un’emozione straordinaria. Quando sarà il momento, sarà fantastico poter indossare questa maglia. Dal mio arrivo ho ricevuto tanto affetto da parte di Società e tifosi, spero di riuscire a restituire presto quanto mi è stato dato”.

Su Ribery: “È un uomo straordinario, aiuta tantissimo noi giovani e ci dà tantissimi consigli. E’ un campione sia dentro che fuori dal campo. Averlo con noi è una grandissima fortuna. Ha uno straordinario carisma e se da un lato riesce a farci ridere con i suoi scherzi, quando c’è da lavorare diventa straordinariamente professionale. E’ un vero fenomeno".

Infine chiosa sulle ambizioni di Commisso: “Non solo Rocco, ma tutta la sua famiglia, ci stanno molto vicini. Io penso che Commisso abbia voglia di portare alto il nome della Fiorentina. Sicuramente questa squadra ha già delle basi importanti, tanti calciatori giovani che possono ancora crescere molto. Ho scelto la Fiorentina anche per le grandi ambizioni del club, anche se sicuramente avremo bisogno di tempo, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni”, ha concluso.

QUI L'INTERVISTA COMPLETA: Fiorentina, Kouamé: "Voglio tornare in campo e ripagare la fiducia di tutti"