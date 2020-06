tmw Fiorentina, Kouamé: "Il razzismo va combattuto a tutti i livelli"

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, nel corso della lunga intervista concessa a TMW, tocca anche il delicato tema del razzismo e delle proteste per la morte di George Floyd. "È importante che non si smetta mai di parlare di razzismo. In questo momento quanto sta avvenendo in America e in tutto il mondo fa capire come questo tema sia molto sentito, ma quando il clamore mediatico per la morte di George Floyd sarà finito, allora sì, sarà importante continuare a tenere alta l’attenzione su un problema che esiste e che va combattuto a tutti i livelli".

