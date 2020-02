vedi letture

tmw Fiorentina, l'ex Di Chiara: "Iachini ha dato la scossa ma adesso bisogna stare attenti"

L'ex calciatore Alberto Di Chiara ha inaugurato nei giorni scorsi la sua Scuola Calcio Élite a Scandicci, in provincia di Firenze. Parlando ai microfoni di TMW, l'ex Fiorentina e Parma si è soffermato - tra le altre cose - anche sul momento di Beppe Iachini, tecnico della squadra viola: "Era stato chiamato per tirar fuori la squadra da un momento difficile, i risultati sono arrivati ma ora bisogna stare attenti visti gli ultimi risultati. La scossa l'ha data, ora deve cercare di plasmarla. Un minimo di preoccupazione ci può essere ma non deve esserci paura, serve far tesoro di quanto è stato fatto finora".

