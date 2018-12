© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è vicinissima ad acquistare Luis Muriel. Il colombiano potrebbe essere già mercoledì a Firenze, con il Siviglia che ha accettato la proposta viola. Prestito oneroso - cifra tra 1 e 2 milioni di euro - con diritto fissato a tredici. E, se ci fosse la qualificazione all'Europa, ci sarebbe una sorta di obbligo "morale" (quindi non inserito nel contratto) per il riscatto.

E IL MILAN? Il problema nasce dal fatto che i rossoneri faranno un mercato a costo zero oppure solo in prestito secco. Le richieste del Siviglia erano però differenti, ma dopo la lettera della UEFA per Paquetà i cordoni della borsa per Leonardo e compagni si sono ulteriormente ristretti.