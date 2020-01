© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre innesti. Uno per reparto. Questo il mercato della Fiorentina per gennaio. In difesa si avvicina sempre di più Kevin Bonifazi del Torino. Poche conferme sul nome di Juan Jesus. In cima alle preferenze c’è Bonifazi che nei prossimi giorni dovrebbe diventare un nuovo giocatore viola. L’alternativa è Kanneman del Gremio, un profilo che riscuote consensi e potrebbe rientrare nell’operazione Pedro. Ma la prima scelta rimane Bonifazi. A centrocampo sempre calda la pista Duncan, previsti a breve nuovi contatti con il Sassuolo. E domani può essere il giorno di Cutrone...