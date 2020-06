tmw Fiorentina, lunedì il Brescia in casa. Un solo assente, Ribery dalla panchina

vedi letture

L'8 marzo scorso si è giocata l'ultima partita della Fiorentina in stagione, uno 0-0 a Udine che sarà ricordato solamente per aver preceduto il lungo lockdown per il Coronavirus, visto che già allora si era avuta la sensazione di una non-partita, causata dalle complesse condizioni ambientali che scuotevano quei giorni. Oggi sembra intravedersi una luce, e con la Serie A riparte anche il cammino della Fiorentina. La banda di Iachini è attesa alla ripresa per lunedì prossimo, contro il Brescia, nella prima delle partite che comporranno la 27^ giornata. In quel momento si registrerà il ritorno in campo dei viola a distanza di 106 giorni dall'ultima volta, con l'obiettivo di guadagnarsi subito i punti per la matematica salvezza, così da poter pensare sin da subito al futuro.

Le assenze - In questo momento Iachini può contare sul gruppo al completo, con però due rilevanti eccezioni. La prima, probabilmente la più grande, è quella che riguarda Franck Ribery: il francese si è fatto vedere in buone condizioni, ma si porta ancora dietro qualche problemino alla caviglia, con qualche dolore di troppo. Si allena in gruppo, ma sembra plausibile che Iachini non lo rischi da subito come titolare. Quindi c'è anche Kouame, rientrato quasi totalmente ad esercitarsi con il resto dei compagni, ma reduce da un grave infortunio e quindi tutelato al massimo. Non sarà rischiato, forse avrà una vetrina a fine campionato qualora dovesse mostrare maggiori certezze a livello fisico e se le cose fossero nel frattempo tranquille per i suoi.

Gli impegni di giugno - Due le partite che attendono la Fiorentina da qui a mese, di ben diversa consistenza e difficoltà, almeno sulla carta. Prima l'incontro casalingo con il Brescia di lunedì 22 giugno, quindi sarà la volta, cinque giorni più tardi, della complicatissima trasferta in casa di una Lazio che vuole provarsi a giocare lo Scudetto. Quindi, nella data border-line del 1° luglio, di nuovo in casa col Sassuolo.

La probabile formazione anti-Brescia - Iachini sta studiando nuove soluzioni per permettere l'ingresso di Ribery senza togliere spazio né a Chiesa né a Vlahovic, ma finché non potrà contare sull'ex Bayern dal 1', sembra plausibile che prosegua sulla strada del 3-5-2 già intrapresa e consolidata sin dal suo arrivo. Al momento sembrano due i dubbi sulla composizione dell'undici: la presenza di Caceres, che come noto ha ripreso più tardi ad allenarsi per gli strascichi del virus, con subentro di Igor qualora l'uruguayano - comunque favorito - non dovesse farcela, e il ballottaggio su chi va ad affiancare Chiesa in attacco, nel quale Vlahovic sembra primeggiare su Cutrone. Solo panchina come detto per Ribery, atteso però il suo ingresso a gara in corso. L'unico vero indisponibile per una partita, ad oggi, è infatti Kouame.