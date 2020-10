tmw Fiorentina, Martinez Quarta sempre più vicino: ha svolto le visite, entourage ottimista

Lucas Martinez Quarta e la Fiorentina sono sempre più vicini. Secondo quanto raccolto da TMW.it, dopo il via libera del club gigliato alle visite mediche del "Chino" in Argentina, proprio in questi minuti il difensore di proprietà del River Plate è stato visitato dal dottor Daniel Martinez, medico ufficiale della Selección Argentina, presso il centro medico IMAT di Buenos Aires. Dall'entourage del classe '96, adesso, filtra che il trasferimento è davvero a un passo, mentre i Millonarios fanno sapere che si sta lavorando proprio agli ultimi dettagli burocratici per il definitivo scambio di contratti.