tmw Fiorentina, Milenkovic può rinnovare. Si lavora per Milik, Paquetà più lontano: le ultime

Fiorentina al lavoro sul mercato. E le ultime raccontano di un Nikola Milenkovic blindato anche in virtù del poco tempo a disposizione per reperire un sostituto. Il difensore serbo potrebbe rinnovare il contratto con i viola nelle prossime settimane. L’unica uscita importante potrebbe essere quella di Federico Chiesa, dipenderà dalle offerte. In attacco tentazione Milik, in uscita dal Napoli. Nei prossimi giorni possibile contatto tra le parti, il polacco è un’idea e potrebbe diventare qualcosa di più. Una delle alternative è Piatek. Si allontana invece Lucas Paquetà del Milan, le ultime valutazioni in virtù della presenza di Castrovilli e Amrabat fanno propendere i viola a non toccare il reparto. Un’idea per il centrocampo è invece Linetty della Sampdoria.

Con l’arrivo di un attaccante potrebbe partire Cutrone, ma bisognerà prima capire le caratteristiche del nuovo arrivo in avanti. In difesa invece occorrerà verificare le evoluzioni dell’operazione Dalbert-Biraghi con l’Inter. Fiorentina operativa sul mercato e con un occhio alla ripresa, imminente, del campionato...