TMW - Fiorentina-Montella, accordo completo: fino al 30 giugno 2021

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina e Vincenzo Montella andavano già verso la fumata bianca ieri sera, ma c'era ancora da discutere un dettaglio. Cioè la durata dell'accordo e che ora ha avuto il via libera dalla dirigenza viola: il contratto dell'allenatore avrà scadenza fra due anni e mezzo, fino al 30 giugno del 2021. Da valutare le posizioni della dirigenza: se Freitas ha un accordo di poco meno di tre mesi, Corvino lo ha per un'ulteriore stagione, ma l'arrivo di Montella ne ridimensiona il ruolo, almeno in parte.