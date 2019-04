TMW - Fiorentina, Montella subito? Di Francesco bloccato da Corvino

È caos alla Fiorentina. Le dimissioni di Stefano Pioli rischiano di spazzare via le idee della dirigenza per la prossima stagione, con Eusebio Di Francesco che era già stato bloccato con un triennale da 1,5 milioni di euro annui. L'ex tecnico della Roma non può accettare subito un'altra offerta, così come Fabio Liverani, proposto direttamente ai Della Valle nelle scorse settimane. Questo fino a questa mattina, quando la scelta dell'ex allenatore viola non era ancora divenuta ufficiale.

MONTELLA SUBITO? Nelle ultime ore è cresciuta, con prepotenza, l'idea di un ritorno di Vincenzo Montella. Ha già fatto benissimo per tre stagioni, prima di lasciare per incomprensioni nell'estate del 2015, dopo una semifinale di Europa League persa contro il Siviglia. Sul tavolo c'è un'offerta per diciotto mesi, ben oltre la sfida di ritorno con l'Atalanta - che a questo punto riveste importanza fondamentale - e il concludersi del campionato. Così Di Francesco, bloccato da Corvino, salterebbe.

DIRIGENZA CALDA - Oggi Freitas, direttore dell'area sportiva, ha pensato alle dimissioni. Vero anche che il suo contratto è a scadenza a giugno, quindi probabile una permanenza fino all'addio indolore. Invece è Pantaleo Corvino a vedere un po' indebolita la propria leadership, proprio per l'affaire Di Francesco, bloccato da 20 giorni e avallato dalla società. Poi qualcosa si è rotto, fino alla giornata di oggi.