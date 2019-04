TMW - Fiorentina-Montella, verso la fumata bianca: si discute durata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina è sempre più vicina a un clamoroso ritorno di Vincenzo Montella. I viola scioglieranno le riserve in serata, ma si va verso una fumata bianca. Da valutare la durata contrattuale se fino al 30 giugno 2020 oppure un anno in più - magari con opzione. In questo momento le quotazioni del tecnico sono in ascesa verticale.