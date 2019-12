© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico della viola lascia dopo il 4-1 contro la Roma e diciassette punti in altrettante giornate. A breve ci sarà una chiamata fra Joe Barone e Rocco Commisso per orientarsi sul successore, con Iachini in pole se dovesse accettare sei mesi. A rischiare, per l'estate, anche Daniele Pradè, che si gioca molto a gennaio.