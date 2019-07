TMW - Fiorentina, Montiel: "Lavoro per migliorare e restare in viola"

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Tofol Montiel, giovane fantasista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della prima amichevole stagionale vinta 21-0 contro il Val di Fassa: "

Cosa pensa di questo inizio di preparazione?

"Dobbiamo prepararci bene per la stagione e trovare la forma giusta. Dobbiamo fare di tutto per stare bene".

Cosa le dicono i veterani?

"Di lavorare perché siamo giovani e la strada è lunga. Siamo qui per far vedere al mister che siamo pronti".

Dove si sente che deve migliorare?

"Tutti sappiamo che abbiamo qualche punto debole: il mio è il fisico. Stiamo lavorando per farci trovare pronti ed essere disponibili per il mister".

Cosa ricorda del suo esordio?

Dobbiamo imparare dallo scorso anno ed è stato bello sentire l'affetto della gente al mio esordio. Questo è un motivo per ringraziare i tifosi"

Chiesa è un modello da seguire?

"Quello che ha fatto Chiesa è il modello che tutti noi giovani vogliamo seguire. Lui ha fatto tanto e il nostro obiettivo è fare come lui".

Vuole restare o andare in prestito per crescere?

"Adesso sono qua per farmi vedere dal mister. Spero che sia così, poi sarà il tempo a dire cosa accadrà".