© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Mosti e la Fiorentina, avanti insieme fino al 2021. La società viola ha esercitato l’opzione di rinnovo per il giovane terzino destro attualmente in prestito all’Arezzo. Apprezzamenti da altre squadre di Serie C per Mosti, che a gennaio potrebbe cambiare casacca. Il mercato chiama. E intanto c’è il rinnovo fino al 2021...