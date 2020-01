© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo appuntamento in programma tra la Fiorentina e il Sassuolo per provare ad arrivare alla chiusura dell'operazione per il passaggio di Alfred Duncan al club viola. L'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, incontrerà oggi pomeriggio a Milano il direttore generale gigliato, Joe Barone, per provare ad arrivare alla definitiva fumata bianca.