tmw Fiorentina, nessuna fretta di riprendere gli allenamenti. Prima il protocollo

vedi letture

In vista del via libera governativo alla ripresa degli allenamenti a partire dalla giornata di domani, lunedì 4 maggio, i vari club di Serie A si stanno muovendo, ognuno in una certa direzione, per organizzare la ripartenza. In casa Fiorentina, però, nessuna fretta: nonostante la struttura del centro sportivo sia stata già sanificata e sia idonea agli standard di sicurezza, prima il club viola vuole certezze sul nuovo protocollo FIGC.