© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Pedro, atterrato a Roma questa mattina dal Brasile, la Fiorentina è pronta per accogliere un nuovo affascinante rinforzo offensivo. Ieri sera vi abbiamo raccontato della definizione dell'accordo con Bobby Duncan, attaccante classe 2001 in arrivo dal Liverpool che firmerà un triennale con opzione sul quarto anno .

Proprio in questi minuti il giocatore, cugino di Steven Gerrard, è atterrato a Roma dall'Inghilterra e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Intanto le due società, Fiorentina e Liverpool, sono ancora a lavoro per sistemare gli ultimi dettagli legati alla cifra finale del trasferimento e ai relativi bonus.