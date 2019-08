TMW - Fiorentina, nuovo assalto a De Paul. Pradè stringe anche per Pedro

Fonte: Niccolò Ceccarini

Con l'accelerata, netta e decisa, della Sampdoria per Giovanni Simeone (prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro), la Fiorentina nelle ultimissime ore è tornata con forza su Rodrigo De Paul dell'Udinese. Previsti infatti a breve nuovi contatti con i dirigenti viola che proveranno a chiudere l'operazione dopo l'accordo col giocatore.

De Paul ma non solo - Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, oltre a De Paul prova ad accelerare anche per Pedro del Fluminense. La trattativa resta complessa, ma nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli intermediari: la Fiorentina proverà a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.