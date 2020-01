Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Dopo Cutrone, infatti, il club viola lavora in queste ore per regalare a mister Iachini altri tasselli da inserire in rosa. In questo senso, piace molto Nicolas Omar Freire, difensore centrale argentino classe '94 che milita nel Pumas (15 presenze da titolare in questa stagione nel massimo torneo messicano). C'è una trattativa in corso - secondo quanto raccolto da TMW - tanto che mercoledì prossimo è stato fissato un incontro tra la società e l'agente del giocatore.