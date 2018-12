TMW - Fiorentina, offerta per Dragowski: si discute la formula

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasimpasa per il prestito con diritto di riscatto. I viola però vorrebbero mantenere i diritti federali anche in estate, preferendo un prestito secco.